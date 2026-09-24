Salah etkisi Trabzon'a yansıdı! Mısırlı turist sayısında dikkat çeken artış

Trabzonspor'un dünya futbolunun önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından Mısır ile Trabzon arasındaki turizm hareketliliğinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Kentteki turizm verileri, Salah'ın transferinin yalnızca futbol gündeminde değil, Trabzon'un Mısır'daki tanınırlığında da karşılık bulduğunu ortaya koydu.

MISIRLI TURİST SAYISI YÜKSELDİ

Trabzon'da geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 Mısır vatandaşının konakladığı belirtilirken, bu yılın aynı döneminde söz konusu rakam 5 bin 558'e yükseldi.

Böylece Mısırlı ziyaretçi sayısında yıllık bazda yaklaşık yüzde 25'lik artış gerçekleşti.

Artış özellikle yaz döneminde daha belirgin hale geldi. Geçen yıl ağustos ayında Trabzon'da konaklayan Mısırlı ziyaretçi sayısı 1.151 olurken, bu yıl aynı ayda rakam 1.788'e çıktı. Böylece ağustosta yıllık artış yaklaşık yüzde 55 olarak kayıtlara geçti.

TRABZON'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ İLGİ GÖRDÜ

Salah'ın Trabzon'da bulunduğu dönemde kentteki çeşitli noktalardan yaptığı paylaşımlar da büyük ilgi gördü. Yöresel lezzetleri deneyen yıldız futbolcunun görüntüleri sosyal medyada geniş kitlelere ulaşırken, ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da Mısırlı kullanıcıların dikkatini çekti.

Salah'ın Trabzonspor forması giymesiyle birlikte kentteki futbol ilgisinin turizm hareketliliğiyle birleştiği görülürken, Mısır'dan gelen ziyaretçiler açısından Trabzon'un bilinirliğinin arttığı değerlendiriliyor.

"SALAH'IN ETKİSİNİ GÖRÜYORUZ"

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinde, Salah'ın transferinin kentin tanıtımına katkı sağladığına dikkat çekti.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusunun kentte geçirdiği zamanın ve sosyal medya paylaşımlarının Mısır'daki Trabzon algısına olumlu yansıdığı belirtilirken, kent yönetimi bu ilginin önümüzdeki dönemde daha da artırılması için turizm çalışmalarını sürdürüyor.

Futbol dünyasında büyük ses getiren transferin ardından ortaya çıkan turizm rakamları ise Salah'ın Trabzonspor'a gelişinin şehir üzerindeki etkisinin yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadığını gösterdi.