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Salah çılgınlığı: Trabzon'da yatağından kalkan meydana koştu!

Trabzonspor'un Salah'la anlaşması şehirde büyük heyecana sahne oldu. Bu sabah yatağından kalkan evinden çıkıp, Trabzon Meydanı'na koştu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Salah çılgınlığı: Trabzon'da yatağından kalkan meydana koştu!

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferini resmen açıklaması kentte büyük heyecana sahne oldu.

Son Dakika | Trabzonspor Salah transferini resmen açıkladıSon Dakika | Trabzonspor Salah transferini resmen açıkladı

Bu sabahtan itibaren şehirde büyük hareketlilik yaşanmaya başladı. Sabah yatağından kalkan Trabzon Meydanı'ndaki Trabzonspor'un kombine satış noktasına koştu.
Haber 61'den Sena Yılmaz'ın haberine göre; taraftarlar, sabahın ilk saatlerinde Trabzon Meydanı başta olmak üzere kombine satış noktalarına gitti. Taraftarlar satış merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

KOMBİNE BİLETLERE HÜCUM

Trabzonspor'un gece 01.07 itibarıyla satılan kombine bilet sayısının 9 bin 675 olarak belirlendiği, ancak sabah saaterinden sonra bu rakamın hızla arttığı belirtildi.
Haberde kombine biletlerin hafta başına kadar tamamen tükenmesinin beklendiği ifade edildi.

HAVALİMANINA GİDİYORLAR

Mohamed Salah'ın geleceğinin açıklanmasından sonra Trabzon'a ulaşmasının saatler olmasına rağmen çok sayıda taraftarın şimdiden havalimanına gittiği belirtildi.
Salah'ın önce İstanbul'a inmesi, akşam saatlerinde de Trabzon'da olması bekleniyor. Mısırlı futbolcuyu binlerce taraftarın karşılaması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Mohamed Salah
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