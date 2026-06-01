Ekvador Serie B’de El Nacional ve Liga de Portoviejo (LDUP) karşı karşıya geldi.

Konuk takımın sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

SAHAYA GİREN AMBULANS SAĞLAM FUTBOLCUYA ÇARPTI

Mücadelenin 71. dakikasında yaşanan sakatlık sonrası sahaya giren mini ambulans, yeni bir sakatlığa neden oldu.

Caicedo, araca yandan çarptıktan sonra kısa bir süreliğine sakatlık yaşadı.

SPİKERLER ŞAŞTI KALDI

Mücadeleyi canlı yayında anlatan spikerler, yaşanan olay sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olayın ilginçliğine dikkat çeken spiker, "Sedye Caicedo'yu ezdi. İnanılmaz bir durum. Bu tam anlamıyla bir fiyasko." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum aldı.