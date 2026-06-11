Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Şahanesin Zeynep! Seribaşı dayanamadı: Sıradaki gelsin

Şahanesin Zeynep! Seribaşı dayanamadı: Sıradaki gelsin

Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şahanesin Zeynep! Seribaşı dayanamadı: Sıradaki gelsin

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Avusturya'dan Anastasia Potapova'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Zeynep Sönmez kaza geçirdi: Fransa Açık'tan çekildiZeynep Sönmez kaza geçirdi: Fransa Açık'tan çekildi

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 5 numaralı seribaşı Potapova ile karşılaştı.

Şahanesin Zeynep! Seribaşı dayanamadı: Sıradaki gelsin - Resim : 2

ÇEYREK FİNALDE POLONYALI VAR

İlk seti 6-1'lik skorla hanesine yazdıran Zeynep, ikinci sette de 2-0 öndeyken rakibinin rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
24 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde Polonyalı Magda Linette'in karşısına çıkacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Farah Zeynep Abdullah Tenis Hollanda
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro