Şahan Gökbakar'a Galatasaray şoku: İhracı isteniyor

Süper Lig'de üst üste 4 sezon şampiyon olan Galatasaray'da henüz transfer yapılmaması, Galatasaray taraftarlılığı ile bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sabrını taşırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Dursun Özbek yönetimini topa tutan Gökbakar, yöneticileri beceriksizlik ve plansızlık ile suçladı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'A BÜYÜK ŞOK

Kısa süre sonra gazeteci İlhan Tüysüz, kulislerde yankı uyandıran bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Tüysüz’ün aktardığına göre, Gökbakar’ın sert açıklamalarından rahatsız olan bazı Galatasaray üyeleri, ünlü ismin kulüp üyeliğinin sonlandırılması için dilekçe hazırlığına başladı.

Şahan Gökbakar'ın Galatasaray Kulübü'nden ihracı isteniyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Gökbakar, ses getiren açıklamalarında doğrudan Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’yu hedef aldı. Yöneticilerin mesleklerine göndermelerde bulunarak sert eleştiriler yönelten komedyen, taraftarın gerçeği yansıtmayan transfer haberleriyle oyalanıldığını öne sürdü. Özellikle genç futbolcu Aral Şimşir’in Trabzonspor’a transfer olmasına tepki gösteren Gökbakar, bu gelişmeyi “akıl tutulması” olarak değerlendirdi. Uygun maliyetle kadroya katılabilecek yerli bir yeteneğin kaçırılmasını kabul edemediğini ifade eden ünlü isim, benzer hayal kırıklıklarının her transfer döneminde tekrarlanmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Şahan Gökbakar'ın bu ifadeleri, sosyal medyada gündeme oturdu.

Kulüp yönetiminin ya da üyelikten çıkarılması için girişimde bulunduğu öne sürülen isimlerin, önümüzdeki günlerde bu gerilimle ilgili resmi bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor.