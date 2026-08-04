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Halk TV Spor Sadettin Saran'ın ilk transferi oldu: Aziz Yıldırım tam 2 katına yollayacak

Sadettin Saran'ın ilk transferi oldu: Aziz Yıldırım tam 2 katına yollayacak

Fenerbahçe yönetimi, Anthony Musaba'nın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Oyuncu ara transfer döneminde Sadettin Saran tarafından 5 milyon euroya transfer edilmişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sadettin Saran'ın ilk transferi oldu: Aziz Yıldırım tam 2 katına yollayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle kadroda yer açması gereken Fenerbahçe'de ayrılık kapıda.

FENERBAHÇE'DE MUSABA KARARI

Fenerbahçe yönetimi, LaLiga'nın yeni ekiplerinden Deportivo La Coruna'nın talip olduğu bilinen Anthony Musaba için karar verildi.

BONSERVİSİ İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun ayrılığı için 10 milyon euro bonservis bedeli talep edecek.

Sadettin Saran'ın ilk transferi oldu: Aziz Yıldırım tam 2 katına yollayacak - Resim : 1

İSPANYA'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Kariyerine İspanya'da devam etmek istediği belirtilen Anthony Musaba'nın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

YARIM SEZONDA 2 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Sadettin Saran, Musaba'yı ara transfer döneminde Samsunspor'dan transfer etti. Oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro ödendi. Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla 24 maça çıktı. Genç futbolcu, 2 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Sadettin Saran Aziz Yıldırım
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