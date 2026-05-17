Sadettin Saran'dan bir transfer daha: Liverpool'un yıldızı bonservissiz geliyor

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Sadettin Saran yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor.

ANDREW ROBERTSON ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Liverpool forması giyen İskoç sol bek Andrew Robertson'ı kadrosuna katmak üzere. Haberde tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Andrew Robertson'ın yeni bir sayfa açmak için Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

SERHOU GUİRASSY'YLE PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Sadettin Saran yönetiminin, forvet transferi için de Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'yle anlaştığı biliniyor.

SON KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Her iki isim de olağanüstü genel kurulda seçilecek yeni yönetime iletilecek raporda yer alacak. Son kararı yeni yönetim verecek.