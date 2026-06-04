Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sadettin Saran veda etti: Alkışlarla uğurlandı

Sadettin Saran veda etti: Alkışlarla uğurlandı

Fenerbahçe başkanlığını devretmeye hazırlanan Sadettin Saran, kulüp binasına giderek çalışanlarla vedalaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sadettin Saran veda etti: Alkışlarla uğurlandı

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurulun ardından görevini devredecek.

KULÜP ÇALIŞANLARINA VEDA ETTİ

Genel kurul öncesi son kez kulüp binasına giden Sadettin Saran, personelle vedalaştı. Tek tek katları dolaşan Sadettin Saran, kulüp personeliyle fotoğraf çektirdi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Kulüp çalışanları, Sadettin Saran'ı alkışlayarak uğurladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hapis cezası alan Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklamaHapis cezası alan Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama

MAHKEMEDEN CEZA

Sadettin Saran'ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada karar bugün çıktı. Saran'a 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin 500 lira idari para cezası verildi. Saran'ın avukatı Serdar Yiğit kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sadettin Saran Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro