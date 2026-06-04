Sadettin Saran veda etti: Alkışlarla uğurlandı
Fenerbahçe başkanlığını devretmeye hazırlanan Sadettin Saran, kulüp binasına giderek çalışanlarla vedalaştı.
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Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurulun ardından görevini devredecek.
KULÜP ÇALIŞANLARINA VEDA ETTİ
Genel kurul öncesi son kez kulüp binasına giden Sadettin Saran, personelle vedalaştı. Tek tek katları dolaşan Sadettin Saran, kulüp personeliyle fotoğraf çektirdi.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Kulüp çalışanları, Sadettin Saran'ı alkışlayarak uğurladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
MAHKEMEDEN CEZA
Sadettin Saran'ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada karar bugün çıktı. Saran'a 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin 500 lira idari para cezası verildi. Saran'ın avukatı Serdar Yiğit kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi