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Halk TV Spor Sadettin Saran transfer etmişti: Aziz Yıldırım yolları ayıracak

Sadettin Saran transfer etmişti: Aziz Yıldırım yolları ayıracak

Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde Samsunspor'dan transfer edilen Anthony Musaba ile ilgili plan ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın başkan olması sonrası Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Sadettin Saran transfer etmişti: Aziz Yıldırım yolları ayıracak

Fenerbahçe'de forma giyen kanat oyuncusu Anthony Musaba ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Football Insider'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sadettin Saran döneminde transfer edilen Musaba ile yollarını ayırmayı düşünüyor.
Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi sonrası sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Anthony Musaba'nın İngiltere'ye geri dönebileceği iddia edildi.
Daha önce İngiltere'de Sheffield Wednesday forması giyen Musaba'nın Premier Lig ve Championship'te birkaç kulüple görüşme halinde olduğu kaydedildi.

23 MAÇTA 2 GOL 6 ASİST

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, çıktığı 23 maçta 2 gol atarken 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Musaba'nın kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Sadettin Saran
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