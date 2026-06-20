Sadettin Saran transfer etmişti: Aziz Yıldırım yolları ayıracak

Fenerbahçe'de forma giyen kanat oyuncusu Anthony Musaba ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Football Insider'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sadettin Saran döneminde transfer edilen Musaba ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi sonrası sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Anthony Musaba'nın İngiltere'ye geri dönebileceği iddia edildi.

Daha önce İngiltere'de Sheffield Wednesday forması giyen Musaba'nın Premier Lig ve Championship'te birkaç kulüple görüşme halinde olduğu kaydedildi.

23 MAÇTA 2 GOL 6 ASİST

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, çıktığı 23 maçta 2 gol atarken 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Musaba'nın kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.