Sadettin Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığından ayrılan Sadettin Saran, tekrar kolları sıvadı. Pes etmeyen Saran, ABD'li ortak buldu, 400 milyon doları masaya koydu.

Sadettin Saran'ın şirketi Saran Grup'un ABD'li dev şirketle birlikte Süper Lig'in yayın ihalesini almak için harekete geçtiği belirtildi.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre birçok ülkede canlı spor yayınları yapan Amazon, Türkiye pazarına girmek için harekete geçti. Kum'un Türkiye'deki yazısına göre Amazon, Süper Lig’in yayın haklarını almak üzere Saran Grup’la birlikte çalışmalara başladı.

Haberde iki şirketin, şartnamenin açıklanmasının ardından ihaleye ortak teklif vermeyi planladığı ve üzerinde çalışılan teklifin yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabileceği yer aldı.

SARAN ÖNCEKİ İHALEYİ ALAMAMIŞTI

Sadettin Saran, bir önceki yayın ihalesine de girmiş, en yüksek teklifi vermesine rağmen alamamıştı.

Tahir Kum'un yazısında TFF'nin komisyondaki görüşmelerin ardından belirlenen çerçeveyi, Avrupa’da yayın hakları ve spor yayıncılığı alanında uzman bir şirkete teslim edeceği ihale şartnamesini bu şirketin hazırlayacağı belirtildi.

Yazıda, "4K yayın, yüksek görüntü çözünürlüğü, kamera sayısı ve standartları üzerinde özellikle duruluyor. Böylece yayın haklarını alacak şirketten, ödeyeceği bedelin yanında Avrupa’nın önde gelen ligleriyle rekabet edebilecek bir yayın kalitesi de istenecek" ifadeleri kullanıldı.

Tahir Kum yazısında şu ifadeleri kullandı:

Amazon, Prime Video ile spor yayıncılığındaki yatırımlarını son yıllarda hızla büyüttü. Şirket; İngiltere, Almanya ve İtalya gibi önemli pazarlarda UEFA Şampiyonlar Ligi, bazı Avrupa ülkelerinde Premier Lig maçlarını ekranlara taşıyor. Brezilya’da ise her hafta bir maç olmak üzere 38 maç yayınlıyor. Copa do Brasil paketinde ise 54 maç var. Üstelik, geçen hafta anlaşmayı 2030’a kadar uzattı. Meksika’da ise Chivas’ın iç saha maçlarının yayın haklarına sahip.

Prime Video’nun futbol dışındaki portföyünde NBA, NFL, NHL, MLB, NASCAR, tenis ve kriket karşılaşmaları da bulunuyor. Farklı ülkelerde canlı spor karşılaşmalarını yayınlayarak geleneksel televizyon kanallarının en önemli dijital rakiplerinden biri hâline geldi. Amazon’un şimdi Süper Lig yayın hakları için Türkiye pazarına girmeye hazırlanması, şirketin dünya çapında büyüttüğü spor yayıncılığı stratejisinin yeni halkası olarak dikkat çekiyor.