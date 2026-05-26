Sadettin Saran gitmeden sürpriz yapacaktı: Teklifi kabul edilmedi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, olağanüstü genel kurul öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcularla prensipte anlaşıp son kararı yeni başkana bırakmak isteyen mevcut yönetim bu doğrultuda Liverpool'dan ayrılan Andrew Robertson'a talip oldu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; taraflar arasında bir dizi görüşme gerçekleşirken olumlu sonuç alınamadı. İskoç futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

TOTTENHAM VE JUVENTUS'LA GÖRÜŞECEK

Andrew Robertson'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Serie A'dan Juventus'un teklifini değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

32 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'na gitmeden önce yeni takımına imza atmayı hedefliyor.

36 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 36 maça çıkan Andrew Robertson, 2 bin 1 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu bu sürede 3 gol ve 2 asist kaydetti.