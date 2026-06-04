Sadettin Saran giderayak efsane ismin görevine son verdi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı'yla yolların ayrıldığını duyurdu

TUNCAY ŞANLI'YLA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

SAKARYASPOR'A BAŞKAN ADAYI OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'a başkan adayı olmak istese de yeterli desteği bulamadığı için geri adım atmak zorunda kaldı. Şanlı su sözleri sarf etti:

Hayatım boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım, sevincini de üzüntüsünü de yüreğimde hissettiğim Sakaryaspor, benim için yalnızca bir futbol kulübü değil; aidiyetim, sevdam ve bu şehre olan gönül bağımın en güçlü parçasıdır.

Son günlerde ismimin Sakaryaspor Başkanlığı konusunda kamuoyunda büyük bir destek ve beklentiyle anılması beni derinden duygulandırmış, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bana güven duyan, bu göreve layık gören herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Şunu herkesin bilmesini isterim ki; Sakaryaspor’a hizmet etmekten hiçbir zaman kaçmadım, kaçmam da. Ancak böylesine büyük bir sorumluluğun sadece iyi niyetle değil; güçlü bir mali yapı, sağlam bir organizasyon ve Sakaryaspor’a yakışır güçlü bir sportif planlamayla üstlenilmesi gerektiğine inanıyorum.

Yaptığımız görüşmeler, değerlendirmeler ve oluşturmak istediğimiz yapı üzerine yoğun çalışmalarımıza rağmen, pazar günü gerçekleşecek kongre öncesinde kalan kısa süre içerisinde hedeflediğimiz maddi gücü ve kulübümüzün geleceğine tam anlamıyla güven verecek yapılanmayı oluşturamadığımızı üzülerek gördük.

Bu nedenle, oluşan büyük beklentiye bugün için cevap verememekten dolayı başta Sakaryaspor taraftarı olmak üzere tüm Sakarya halkından samimiyetle özür diliyorum.

Bu karar bir geri çekilme ya da vazgeçme değildir. Aksine, Sakaryaspor’un geleceğini günü kurtaran değil, güçlü yarınlar inşa edecek bir anlayışla ele alma sorumluluğudur.

Bugün önceliğimiz; kongre sürecinin sağduyu, birlik ve Sakaryaspor’un menfaatleri doğrultusunda ilerlemesidir. Bu süreçte sorumluluk alacak kişi ya da oluşumların önünü açmayı ve kulübümüzün yanında durmayı önemli görüyorum.

Şundan kimsenin şüphesi olmasın; Sakaryaspor’a olan sevdam da, hizmet etme niyetim de ilk günkü kadar güçlüdür. Şartlar oluştuğunda, bu büyük camiaya hak ettiği katkıyı sunmak için sorumluluk almaktan geri durmayacağım.

Çünkü ben inanıyorum ki; Sakaryaspor bu şehrin en büyük ortak değeridir ve hak ettiği yerlere mutlaka yeniden ulaşacaktır.