Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, takımla yemekte bir araya geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler, futbol A takımıyla yemekte bir araya geldi.
SARAN TAKIMA YEMEK VERDİ
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından başkan Saran ve yöneticilerin oyuncularla yemek organizasyonundan buluştuğu belirtildi.
Saran ve yöneticilerin yanı sıra etkinlikte teknik ve idari heyetle personelin de bulunduğu aktarıldı.
SON RAKİP EYÜPSPOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. 17 Mayıs Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
BAŞKANLIĞI DEVREDECEK
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde Sadettin Saran aday olmayacak. Saran seçimin ardından görevi Hakan Safi ya da Aziz Yıldırım'a devredecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi