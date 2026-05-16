Sadettin Saran el sıkıştı: Yeni başkanı bekleyen sürpriz anlaşma
Fenerbahçe'de başkanlığı devretmeye hazırlanan Sadettin Saran, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya dair son kararı seçilecek yeni başkan verecek.
Fenerbahçe’de başkanlığı devretmeye hazırlanan Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi.
GUIRASSY'YLE ANLAŞMAYA VARILDI
TRT Spor’da yer alan habere göre; Sadettin Saran Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’yle bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDECEK
Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Sadettin Saran'a Alman kulübünün bonserviste indirime gideceği bilgisi verildi.
SON KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK
Ancak transfere dair son kararı 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda seçilecek yeni yönetim verecek.
FORVETE PAVLIDIS'İ DÜŞÜNÜYORLARDI
Forvet transferi için Benfica forması giyen Pavlidis'le görüşen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın ne karar vereceği merak konusu oldu.
45 MAÇTA 21 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 45 maçta forma giyen yıldız golcü, 3 bin 135 dakika sahada kaldı. Gineli futbolcu, 21 gol ve 6 asist kaydetti.
