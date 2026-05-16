Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sadettin Saran el sıkıştı: Yeni başkanı bekleyen sürpriz anlaşma

Sadettin Saran el sıkıştı: Yeni başkanı bekleyen sürpriz anlaşma

Fenerbahçe'de başkanlığı devretmeye hazırlanan Sadettin Saran, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya dair son kararı seçilecek yeni başkan verecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sadettin Saran el sıkıştı: Yeni başkanı bekleyen sürpriz anlaşma

Fenerbahçe’de başkanlığı devretmeye hazırlanan Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi.

GUIRASSY'YLE ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor’da yer alan habere göre; Sadettin Saran Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’yle bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.

Sadettin Saran el sıkıştı: Yeni başkanı bekleyen sürpriz anlaşma - Resim : 1

BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDECEK

Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Sadettin Saran'a Alman kulübünün bonserviste indirime gideceği bilgisi verildi.

SON KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Ancak transfere dair son kararı 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda seçilecek yeni yönetim verecek.

Hakan Safi'den seçim sürprizi: Efsane isimle anlaşmayı yaptıHakan Safi'den seçim sürprizi: Efsane isimle anlaşmayı yaptı

FORVETE PAVLIDIS'İ DÜŞÜNÜYORLARDI

Forvet transferi için Benfica forması giyen Pavlidis'le görüşen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın ne karar vereceği merak konusu oldu.

45 MAÇTA 21 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 45 maçta forma giyen yıldız golcü, 3 bin 135 dakika sahada kaldı. Gineli futbolcu, 21 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sadettin Saran Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro