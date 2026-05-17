Sadettin Saran çok istemişti! Aziz Yıldırım’ın liste başında: Görüşmeler başlayacak

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aziz Yıldırım’ın golcü transferi için listesinin ilk sırasında yer alan futbolcunun belli olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde "İhtiyacımız olan hocayı da oyuncuları da getireceğiz" ifadelerini kullanan Aziz Yıldırım’ın santrfor transferi için harekete geçtiği aktarıldı.

ALEXANDER SORLOTH İLK SIRADA

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, golcü transferi için ilk sıraya Alexander Sörloth’u aldı.

Haberin detayında, Yıldırım’ın transfer için somut adımlar atmaya hazırlandığı ve hafta içinde oyuncu ve Atletico Madrid ile masaya oturacağı ifade edildi.

SADETTİN SARAN DA İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da devre arası transfer döneminde hem Sörloth hem de Atletico Madrid ile masaya oturmuş ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

52 MAÇTA 20 GOL ATTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Alexander Sörloth, 20 gol atarken 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Norveçli yıldızın Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.