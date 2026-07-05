Sabalenka'yı da reddettiler: Yalvardı!
Dünyanın 1 numaralı kadın tenisçisi Aryna Sabalenka bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. "İçim parçalanıyor" diyen Sabalenka yalvardı. Ancak yine de reddedildi.
Aryna Sabalenka, şu anda dünya tenisinin kadınlarda 1 numarası.
Şampiyonalardan ve sponsorluk anlaşmalarından müthiş bir servet de kazanan ve ABD'nin Miami kentinde yaşayan Belaruslu yıldız, buna rağmen yalvardı.
Sabalenka'nın derdi tenisçilerin Wimlendon'a kopeklerini getirmesinin yasak olması.
Independent Türkçe'nin haberine göre Sabalenka, bu yasağın kaldırılması için All England Club'a yalvardı.
Sabalenka, "Aslında bu kararı neden aldıklarını anlayabiliyorum. Elbette köpek bu tarihi mekanın içinde yanlış bir şey yaparsa, muhtemelen değiştirilmesi biraz zaman alacaktır. Muhtemelen içeride hasar oluşmasından korkuyorlar" dedi ve devam etti:
"Tüm köpeklerimizin çok iyi eğitimli olduğunu söylemeliyim. Bu güzel binanın içinde yanlış bir şey yapmayacaklar. Bu kuralı değiştirmemiz gerek."
"Onu evde yalnız bırakınca içim parçalanıyor. Bana çok bağlı. Yalnız kalmaktan acı çekiyor. Bu gerçekten içimi acıtıyor."
"O, her zaman kucaklanmak ve sevilmek isteyen küçük, tüylü bir şey gibi. Onunla parka gitmek, birlikte yürüyüş yapmak benim için bir tür meditasyon gibi. Wimbledon, lütfen, yalvarıyorum, köpeklerin girmesine izin verin."
Ancak bu yalvarış da sonucu değiştirmedi. Sabalenka reddedildi.
Wimbledon CEO'su şunları söyledi: "Sahaya sadece hizmet köpekleriyle güvenlik ve arama köpeklerinin girmesine izin veriyoruz. Oyuncularla sürekli iletişim halindeyiz ve bunun bir sorun olacağını düşünmüyoruz ancak bu bizim politikamız ve her zaman böyleydi."