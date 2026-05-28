Sabalenka ve Gauff sürprize izin vermedi

Kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile son şampiyon Coco Gauff, Fransa Açık'ta hata yapmayarak üçüncü tura yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile son şampiyon Coco Gauff, üçüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Fransız Elsa Jacquemot'yu 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

SON ŞAMPİYON RAHAT KAZANDI

Turnuvanın son şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), Mısırlı Mayar Sherif'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle geçti.

Erkeklerde ABD'li Ben Shelton (5), Belçikalı Raphael Collignon'a 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Yibing Wu'yu 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti. (AA)

