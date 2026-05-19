Saadet Partisi'nden Kayserispor'a destek: Mahmut Arıkan küme düşmenin kaldırılmasını istedi

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Kayserispor'un yaptığı 'ligler tescil edilmesin' başvurusuna bir destek de Saadet Partisi'nden geldi.

MAHMUT ARIKAN: BU SEZON KÜME DÜŞME KALDIRILMALI

Bahis ve şike skandalına dikkat çeken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, küme düşmenin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Temiz futbol, adil yönetim!

Bu sezon; birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün değildir.

Aynı şirket tarafından yönetilen iki kulübün bulunduğu, kulüp başkanlarının şike soruşturmalarıyla anıldığı bir ortamda “sportif rekabetten” söz edilemez.

UEFA ve TFF mevzuatlarına açıkça aykırı olan bu tablo görmezden gelinmemelidir.

Başta Kayserispor’umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir.

TFF, KAYSERİSPOR'UN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Öte yandan Kayserispor'un çağrısına ışık hızında yanıt geldi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ligleri tescil etti. TFF'nin Süper Lig bittikten sadece 2 gün sonra ligleri tescil etmesi tartışma konusu oldu.