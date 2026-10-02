Ronaldo tarihi cezayla karşı karşıya

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo krizi yaşandığı iddia edildi. UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında süre alamayan yıldız futbolcunun, Danimarka maçı öncesinde kampı terk ederek Madrid'e gittiği belirtildi.

JORGE JESUS'TAN RONALDO AÇIKLAMASI

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Norveç karşılaşmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun neden forma giymediğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jesus, Ronaldo'ya karşılaşmada oynamayacağını söylediğini belirterek, ihtiyaç halinde kendisini oyuna alabileceğini ifade etti.

Deneyimli teknik adam, "Oyuncuya oynamayacağını söyledim. 30 dakika ihtiyacım olursa oynar, olmazsa oynamaz. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştiremez. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz" sözlerini kullandı.

RONALDO KAMPI TERK ETTİ

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un bu açıklamalarının ardından Portekiz'in Kopenhag'daki kampından ayrıldı.

41 yaşındaki yıldız futbolcunun özel uçağıyla Madrid'e gittiği öne sürüldü. Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın Ronaldo'yu kampta kalmaya ikna edemediği de iddialar arasında yer aldı.

RONALDO'YA CEZA GELEBİLİR

Portekiz basınından Correio'nun haberine göre Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampını izinsiz terk ettiği gerekçesiyle disiplin cezasıyla karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun ilgili talimatlarına göre, bu tür bir ihlal halinde futbolcuya 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti ve para cezası uygulanabileceği belirtiliyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ SONA MI ERİYOR?

Yaşanan gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceği de yeniden gündeme geldi.

Ronaldo'nun kampı terk etmesinin ardından 41 yaşındaki yıldız futbolcunun milli takım kariyerini tamamen noktalayabileceği iddia edildi. Portekiz cephesinde yaşanan krizin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.