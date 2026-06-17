Ronaldo ilk maçtan çok sinirlendi: Maç ortasında takım arkadaşıyla tartıştı
Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1'lik eşitlikle berabere kaldı. Kongo'nun bulduğu golden sonra Portekiz'de Ronaldo ile Diogo Costo arasında tartışma yaşandı.
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Portekiz karşılaşmanın 6. dakikasında Joao Neves'in attığı golle öne geçti. Demokratik Kongo ise beraberliği 45+5'te Yoane Wissa'dan geldi.
CRISTIANO RONALDO ÇOK SİNİRLENDİ
Demokratik Kongo'nun beraberlik golünün ardından Portekiz'de işler karıştı. Yenen gole oldukça sinirlenen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Diogo Costa'yla tartıştı.
TAKIM ARKADAŞLARI ZOR SAKİNLEŞTİRDİ
Deneyimli file bekçisiyle tartışan Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti. Yaşanan gerginliğin ardından ikili soyunma odasına beraber gitti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi