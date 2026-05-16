Roma Açık'ta şampiyon Svitolina: 3. kez yaşadı

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u setlerde 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina şampiyon oldu.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadın Tenis Birliği'nin (WTA) 1000 düzeyindeki turnuvasında tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta oynanan tek kadınlar finalinde, Roma'da geçen yılın finalisti Gauff ile daha önce burada 2017 ve 2018'de mutlu sona ulaşan Svitolina karşılaştı.

2 SAAT 49 DAKİKA SÜRDÜ

Büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 49 dakika süren müsabakanın ilk setinde Svitolina, bir ara 2-4 geriye düşmesine karşın, mücadeleyi bırakmadı ve seti 6-4 aldı.

Çekişme ikinci sette de devam etti ve setin galibi tie-breakte belirlendi. ABD'li raket Gauff, ikinci seti 7-6(3) alarak, maçı final setine taşıdı.

Üçüncü sette rakibine üstünlük kuran Ukraynalı raket, bu seti 6-2 alarak, setlerde durumu 2-1'e getirerek, maçı kazandı. Bu sonuçla Svitolina, Roma Açık'ta 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak. (AA)

