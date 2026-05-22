Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın kendisine teklif yaptığını ancak teşekkür ederek kabul etmediğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen'den Aziz Yıldırım'a ret

Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresi için başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın Rıdvan Dilmen'e teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı açıklamada teklif aldığını belirtirken, kabul etmediğini de söyledi.

"TEŞEKKÜR ETTİM, ANLAYIŞ GÖSTERDİ"

Dilmen şu ifadeleri kullandı:
"Aziz başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim. Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok.
Aziz başkan ile ağabey kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, sen geç arkadaşları yönlendir dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah akadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir. Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır."

