Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de bitecek transferi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerabahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Rıdvan Dilmen'den flaş bir değerlendirme geldi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuşan Rıdvan Dilmen, Greenwood transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini dile getirdi.

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

2025-2026 sezonu bittiğinde herhangi bir taraftara sorsanız ‘Fenerbahçe’de önümüzde ki sezon hangi mevkilere oyuncu almalı?’ alınacak cevap netti. İki santrafor, bir tanede Oosterwolde ile dönüşümlü stoper oynayabilecek olan sol bek. Daha önceki yönetimin planlamaları da şuanda ki yönetiminin planlamaları da aynı gözüküyor.

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR SEZON GEÇİRECEKTİR"

Santraforlardan birisi alındı. Vedat Muriqi Fenerbahçe’de iyi bir sezon geçirmişti. Lazio’da vasat ama Mallorca’da hem çok iyi sezon geçirdi hem de kendini bayağı geliştirdi. Bence Muriqi beklentilerin üzerinde bir sezon geçirecektir.

"YIRTICI BİTİRİCİ BİR OYUNCU OLMASI GEREKİYOR"

Diğer santraforun Guirassy profilinde yırtıcı bitirici bir oyuncu olması gerekiyor. Mevcut kadrodaki Sidiki Cherif de hesaba katıldığında Fenerbahçe fazlasıyla yeterli üç santrafor rotasyonuyla sezona başlamalı. Kaldı ki zaman zaman çift santrafor oynayacaktır.

"KEREM'DEN İYİ BİR PERFORMANS BEKLİYORUM"

Sağ önde ve sol önde oynayabilecek Oğuz, Nene, Musaba ve İrfan Can gibi oyuncular var. Tabi ki solda Kerem’den de iyi bir performans bekliyorum açıkçası.

"GREENWOOD'UN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Greenwood transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum. İsmi gündeme geldikten sonra yönetim baskı altında kaldı (tıpkı Kante transferinde olduğu gibi). Geçtiğimiz sezonki istatistiğine baktığımız zaman iyi bir transfer olarak gözüküyor. Dolayısıyla geçen sezon belki de şampiyonluğun kaybedilmesinin temel sebebi olan hücum hatları fazlasıyla çözülmüş olacak.

"AKE'NİN EN ÖNEMLİ ARTISI TECRÜBESİ"

Orta sahada zaten Kante, İsmail, Fred, Guendouzi,Asensio ve Talisca gibi kaliteli bir havuz var. Savunmada Skriniar’ın (onunda ilk geldiği aylarda ki gibi form tutması lazım çünkü sezonu kötü bitirmişti) yanına aynı zamanda sol bek oynayabilen Ake transfer edildi. Farklı oyuncular önde olmasına rağmen listede yönetim Ake’yi değerlendirdi. En önemli artısı tecrübesi. Stoperde Oosterwolde mi Ake mi oynar bende soru işareti var tam emin değilim.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI ÇOK FAZLA"

Sonuç olarak, ilk 11’de oynayabilecek 4 oyuncu ihtiyacı karşılanacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon son yıllarda olmadığı kadar şampiyonluk şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum.