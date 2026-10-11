Resmen duyurdular: Futbolda yabancı kuralı değişiyor, Türk Kupası geliyor!
Türk futbolunda dev bir adım atılıyor. Türk devletlerinden gelen futbolcuların yerli statüsünde sayılması için çalışmaların başlatıldığı resmen duyuruldu. Ayrıca her 2 yılda bir düzenlenecek dev Türk Kupası turnuvası sporseverlerle buluşacak.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk futbolunda ve Türk dünyasında taşları yerinden oynatacak, heyecan yaratan 2 önemli futbol projesini kamuoyuna resmen duyurdu.
Hem Türkiye liglerindeki yabancı kuralı dengeleri değişecek hem de uluslararası boyutta yeni bir kupanın heyecanı yaşanacak.
TÜRK DEVLETLERİNDEN GELEN FUTBOLCULAR YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK
Zorlu, Türk devletlerinden Türkiye'ye gelen futbolcuların yabancı kontenjanında değil, yerli Türk statüsünde sayılması için resmi çalışmalara başladıklarını açıkladı.
DEV TURNUVA GELİYOR: 2 YILDA BİR 'TÜRK KUPASI' DÜZENLENECEK
Ayrıca Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirmek ve spor birliğini artırmak amacıyla "Türk Kupası" adıyla her 2 yılda bir düzenlenecek dev bir futbol turnuvası planladıklarını belirtti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi