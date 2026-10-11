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Halk TV Spor Resmen duyurdular: Futbolda yabancı kuralı değişiyor, Türk Kupası geliyor!

Resmen duyurdular: Futbolda yabancı kuralı değişiyor, Türk Kupası geliyor!

Türk futbolunda dev bir adım atılıyor. Türk devletlerinden gelen futbolcuların yerli statüsünde sayılması için çalışmaların başlatıldığı resmen duyuruldu. Ayrıca her 2 yılda bir düzenlenecek dev Türk Kupası turnuvası sporseverlerle buluşacak.

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Resmen duyurdular: Futbolda yabancı kuralı değişiyor, Türk Kupası geliyor!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk futbolunda ve Türk dünyasında taşları yerinden oynatacak, heyecan yaratan 2 önemli futbol projesini kamuoyuna resmen duyurdu.

Hem Türkiye liglerindeki yabancı kuralı dengeleri değişecek hem de uluslararası boyutta yeni bir kupanın heyecanı yaşanacak.

Resmen duyurdular: Futbolda yabancı kuralı değişiyor, Türk Kupası geliyor! - Resim : 1

TÜRK DEVLETLERİNDEN GELEN FUTBOLCULAR YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

Zorlu, Türk devletlerinden Türkiye'ye gelen futbolcuların yabancı kontenjanında değil, yerli Türk statüsünde sayılması için resmi çalışmalara başladıklarını açıkladı.

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DEV TURNUVA GELİYOR: 2 YILDA BİR 'TÜRK KUPASI' DÜZENLENECEK

Ayrıca Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirmek ve spor birliğini artırmak amacıyla "Türk Kupası" adıyla her 2 yılda bir düzenlenecek dev bir futbol turnuvası planladıklarını belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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