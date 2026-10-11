Resmen duyurdular: Futbolda yabancı kuralı değişiyor, Türk Kupası geliyor!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk futbolunda ve Türk dünyasında taşları yerinden oynatacak, heyecan yaratan 2 önemli futbol projesini kamuoyuna resmen duyurdu.

Hem Türkiye liglerindeki yabancı kuralı dengeleri değişecek hem de uluslararası boyutta yeni bir kupanın heyecanı yaşanacak.

TÜRK DEVLETLERİNDEN GELEN FUTBOLCULAR YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

Zorlu, Türk devletlerinden Türkiye'ye gelen futbolcuların yabancı kontenjanında değil, yerli Türk statüsünde sayılması için resmi çalışmalara başladıklarını açıkladı.

DEV TURNUVA GELİYOR: 2 YILDA BİR 'TÜRK KUPASI' DÜZENLENECEK

Ayrıca Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirmek ve spor birliğini artırmak amacıyla "Türk Kupası" adıyla her 2 yılda bir düzenlenecek dev bir futbol turnuvası planladıklarını belirtti.