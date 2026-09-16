Resmen açıklandı: Bruma geri döndü

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyen Bruma flaş bir transfere imza attı.

Benfica'da teknik heyetin planları dışında kalan tecrübeli kanat oyuncusu Bruma, Portekiz devi ile yollarını karşılıklı anlaşarak sonlandırdı. Sözleşmesini feshettiren Portekizli futbolcu, kariyerine Yunanistan Süper Ligi'nde devam edecek.

TRANSFERİN SON GÜNÜNDE SÜRPRİZ HAMLE

Yunan ekibi Aris, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer döneminin son gününde tamamlanan anlaşmaya göre Bruma ile kulüp arasında bir yıl uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık sözleşme imzalandı.

MEYDAN OKUDU

Yeni kulübünün resmi kanallarına konuşan Bruma, transferle ilgili duygularını paylaştı. Portekizli kanat oyuncusu, Aris formasını kariyerinde yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü belirterek şampiyonluklar kazanma ve taraftarları mutlu etme hedefinde olduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN'A İKİNCİ GELİŞ

Bruma için bu transfer, Yunanistan ligiyle ikinci buluşma anlamına geliyor. Kariyerinde 2020-21 sezonunu kiralık olarak Olympiakos formasıyla geçiren tecrübeli oyuncu, yıllar sonra aynı ülkeye bu kez Aris'in renkleriyle dönüş yaptı.

İZ BIRAKTI

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Bruma, Avrupa futbolunda pek çok büyük kulüpte forma giydi. Kariyeri boyunca Real Sociedad, RB Leipzig, Olympiakos, PSV Eindhoven ve Braga formalarını terleten oyuncu, aynı zamanda Türk futbolunda da iz bıraktı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

Bruma'nın kariyer geçmişinde Türkiye'nin iki büyük kulübü de yer alıyor. Kanat oyuncusu geçmiş sezonlarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasını giyerek Süper Lig'de mücadele etmişti. Bu geçmiş, oyuncunun Türk futbolseverler tarafından yakından tanınmasını sağlıyor.

BENFICA DÖNEMİ NASIL SONA ERDİ?

Portekiz devinde beklenen performansı sürdürememesi ve teknik heyetin planlarında yer bulamaması, oyuncu ile kulübün karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmesiyle sonuçlandı. Bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşen bu ayrılık, Bruma'ya serbest statüde yeni takım bulma imkanı tanıdı ve süreç Aris'le hızla sonuçlandı.