Reis'in yeni adresi belli oldu

Geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran teknik direktör Thomas Reis'in yeni adresi netleşiyor.

Sky DE'nin haberine göre; Thomas Reis, Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad anlaşma aşamasına kadar geldi.

Bulgaristan ekibinin 52 yaşındaki teknik adam ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı haberin detayları arasında yer aldı.

Deneyimli teknik adamın bu hafta sonu Bulgaristan'a giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve Ludogorets Razgrad'ın yeni teknik direktörü olacağı aktarıldı.

Ludogorets Razgrad, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

ŞUBAT AYINDA SAMSUNSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Son olarak Süper Lig ekibi Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, Şubat 2026 tarihinde Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.

Tecrübeli teknik adam, Şubat ayından beri takım çalıştırmadı.

THOMAS REIS'İN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini Almanya’da geçiren Reis, teknik adamlık serüvenine altyapılarda başladı.

Daha sonra VfL Bochum’un yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Alman çalıştırıcı, 2019 yılında A takımın başına geçti. Bochum’u 2020-2021 sezonunda Bundesliga’ya taşıyan Reis, ardından FC Schalke 04’te görev yaptı.

Son olarak Samsunspor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam, kırmızı-beyazlı ekiple elde ettiği başarılı sonuçların ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.