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Reis tarihe geçti: Kimse bunu beklemiyordu

Reis Trabzon'a gelir gelmez tarihe geçti. Başarılı teknik adamın bu başarısını kimse beklemiyordu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Reis tarihe geçti: Kimse bunu beklemiyordu

Trabzonspor'da Reis rüzgarı esiyor. Alman teknik adam Bordo Mavili takımın başına geçer geçmez tarih yazdı.

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Trabzonspor'un başına geçen Thomas Reis, göreve gelir gelmez tarihi bir başarıya imza attı.

Takımla sadece birkaç günlük kısa bir hazırlık sürecinin ardından çıktığı Galatasaray maçında sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Alman teknik adam, Süper Lig tarihine geçmeyi başardı.

3 ANTRENMANA ÇIKTI TAİRHE GEÇTİ

Takımla yalnızca üç antrenmana çıkmasına rağmen sahaya yansıttığı futbol ve kadro üzerindeki pozitif etkisiyle dikkat çeken Reis, bu kısa süreye rağmen ortaya koyduğu oyun anlayışıyla teknik ekip cephesinde de takdir topladı. Galatasaray gibi güçlü bir rakip karşısında alınan farklı galibiyet, Alman teknik adamın işe başlangıcının ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

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TARİHİ İSTATİSTİK

Reis, bu galibiyetle birlikte Trabzonspor tarihinde önemli bir istatistiğe imzasını attı. Kasım 1998'de Gordon Milne'den sonra Galatasaray'a karşı ilk Süper Lig maçını kazanan ikinci yabancı teknik direktör unvanını elde eden Alman çalıştırıcı, bu yönüyle bordo-mavili kulübün tarihine adını yazdırdı.

MİLLİ ARA ÖNCESİ 7 GÜNLÜK İZİN

Eylül ve ekim aylarındaki milli maç aralarının bu sezon birleştirilmesiyle birlikte Süper Lig'de üç haftalık bir mola dönemine girilmişti. Reis, Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından oyunculara yedi günlük izin verdi. Bordo-mavili ekip, pazar günü yeniden çalışmalara başlayacak.

MİNİ KAMP DÖNEMİ PLANLANIYOR

Alman teknik adam, izin sonrası başlayacak süreci bir tür mini kamp dönemi olarak değerlendiriyor. Bu dönemde hem taktiksel anlamda kendi oyun felsefesini kadroya aşılamayı hedefleyen Reis, hem de oyuncular üzerinde fiziksel yüklemeler yaptırarak takımın kondisyon seviyesini yükseltmeyi planlıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Galatasaray
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