Reis şimdi de Beşiktaş'ı istedi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

Başkan Serdal Bilgili'nin futbol direktörlüğüne getirdiği Önder Özen'in çeşitli adaylar belirlediği ve temaslarına devam ettiği belirtildi.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden olan Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'le ilgili de dikkat çeken bir iddia geldi.

Bir kaç Alman takımıyla görüştüğü belirtilen Reis'in şimdi de Beşiktaş teknik direktörlüğünü istediği ileri sürüldü.

"BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR"

Beşiktaş haberlerini aktaran internet sitesi Duhuliye'deki habere göre; eski futbolculardan Emrah Eren, Thomas Reis iddiasını ortaya attı.

Eren, habere göre şunları söyledi:

"Thomas Reis Beşiktaş'ta çok çalışmak istediğini söyledi. Yardımcısıyla konuştum. Olma ihtimali var."