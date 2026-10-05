Reis istedi ocak ayında milyarlık çılgınlık! Süper Lig'in eski kralı geri dönüyor!

Bordo-mavililer, bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ve şu anda Rusya'da mutsuz olan Portekizli orta saha Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için Spartak Moskova ile masaya oturuyor.

Yeni sezonda orta saha hattından istediği yaratıcı performansı alamayan Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili yönetim, taraftarları heyecanlandıracak ve şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirecek bir isim üzerinde mutabık kaldı: Gedson Fernandes.

Rusya'da aradığını bulamayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetimine bildiren 27 yaşındaki futbolcu için resmi girişimler başlıyor.

THOMAS REİS LİSTEYİ ONAYLADI: "GEDSON’U İSTİYORUM!"

Orta sahada oyuncu sayısı olarak bir eksikliği bulunmayan ancak sahadaki verimlilikten memnun olmayan teknik direktör Thomas Reis, yönetime radikal bir rapor sundu.

Midtjylland forması giyen Phillip Billing gibi güçlü adayların da bulunduğu listede, Türkiye'yi çok iyi tanıyan Gedson Fernandes ismi öne çıktı.

Alman teknik adamın onay vermesiyle birlikte Trabzonspor kurmayları, Spartak Moskova kulübüyle resmi pazarlıklara başlamak için randevu talep etti.

18 MİLYON EUROLUK DEV PAZARLIK BAŞLIYOR!

Rusya temsilcisi Spartak Moskova, Portekizli orta saha oyuncusu için kapıyı 18 milyon euro bonservis bedeliyle açtı. Ancak Trabzonspor yönetimi, oyuncunun Rusya'dan kesin olarak ayrılmak istemesini elindeki en büyük koz olarak kullanacak.

Bordo-mavililer, Fernandes'in takımdan ayrılma restini avantaja çevirerek bu yüksek rakamı çok daha makul bir seviyeye indirmeyi planlıyor. Yıldız futbolcunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye can attığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

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Fırtına'nın bu transferde ısrarcı olmasının en büyük sebebi, oyuncunun uyum sorununun bulunmaması. Türkiye ligini avucunun içi gibi bilen Gedson Fernandes, kariyerinde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarıyla sahaya çıkmıştı.

Süper Lig'in havasını iyi bilen deneyimli yıldızın, ocak ayında bordo-mavi formayı giyerek orta sahanın yeni lideri olup olmayacağı şimdiden Keşfet'in ve tüm futbol kamuoyunun bir numaralı merak konusu haline geldi.