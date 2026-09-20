Reis Galatasaray'ı nasıl yendiklerini açıkladı: Salah’ın hocası olduğum için çok mutluyum

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta 4-0'lık Galatasaray galibiyeti yaşayan Thomas Reis, maçtan sonra çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Galatasaray'ı nasıl yendiklerini açıklayan Reis, "Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum" dedi.

Alman teknik adam düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"İki günlük süre içinde takımla çalışma fırsatı buldum. Çok yüksek, iyi performans gösterdik. İyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet oldu. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum.

Taraftarlarımızın buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi. Taraftarlarımızın bu kez bana karşı değil, benim yanımda olduğu bir gün yaşadım. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet oldu. Çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Şu an kısa bir ara var. Biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam ediyor ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız.

Şu an ben takımın geleceği için buradayım. Oyuncularımızı daha iyi hale getirebilmek, daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için buradayım. Bizim adımıza harika bir maç oldu. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Ama çok iyi maç çıkardığımızı söylerken de birkaç detayı belki eklemek gerekir. 60-70. dakikalar sonrasında, bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız. Milli arada çalışma durumuz çok kolay olmayacak. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz var. Onlarla çalışma fırsatı bulamayacağız. Ama tabii ki burada olan arkadaşlarımızla birlikte, milli takıma giden arkadaşlarımızın dönmesiyle birlikte savunmayı çalışacağız, hücumu çalışacağız, fiziksel kondisyon çalışacağız, her şey üzerine çalışacağız."

"ÜST DÜZEY OYUNCULARIMIZ VAR"

"Şampiyonlar ligi seviyelerinde oynamış, çok üst düzey seviyelerde oynamış oyuncularımız var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Salah’ın hocası olduğum için çok mutluyum. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta saha oyuncularımız, herkes de çok iyi iş çıkardı. Onunla birlikte bugün ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular.

Takımda Fabinho ve Melih inanılmaz performas gösterdi. Bugün elbette belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho ve Melih’in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih’i de ilk milli davetini, milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önde iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim felsefem aslında temelde hep şundan oluşur. Her oyuncu, rolünü bilmeli. En iyi şekilde rolünü yerine getirmeli. Sorumluluklarını bilmeli. Ama aslında bugünkü gibi baktığınızda birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum." (AA)