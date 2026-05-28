Reis de Mourinho'cu çıktı: Öve öve göklere çıkardı

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz'in Benfica takımının başına geçti.

Şimdi de Real Madrid'le anlaştığı belirtilen Mourinho, Türkiye'de kaldığı sürede futbolseverleri ikiye bölmüştü. Bir kısım Mourinho'yu överken, diğer kısım ise sert eleştirilerde bulunmuştu.

Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis de Mourinho'cu çıktı. Reis, ülkesi Almanya'da katıldığı bir programda Mourinho ile arasındaki konuşmayı aktarırken övgüde de bulundu.

"ÖZEL BİR DENEYİMDİ"

Reis, şu ifadeleri kullandı:



"José Mourinho’ya karşı kenarda olmak benim için gerçekten özel bir deneyimdi. İki kez karşılaştık ve aramızda oldukça saygılı bir ilişki vardı. Maçtan önce direkt yanıma geldi, aslında birbirimizi hiç tanımıyorduk. O dönem sezon içinde iyi bir noktadaydık.

Özellikle Samsunspor’un sahasında oynanan ilk maçtan sonra bize çok övgüde bulundu. İki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı ama oyun tarzımızı ve sahada yaptıklarımızı çok beğendiğini söyledi.

Tabii Fenerbahçe’deki baskı seviyesi Samsunspor’dan çok farklıydı ama buna rağmen maç boyunca da çok iyi bir iletişimimiz vardı. Bu yüzden hafızamda tamamen pozitif kalan bir deneyim oldu. Kendisi iyi bir teknik adam. Zaten dünyaya da kanıtladı.”