Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Thomas Reis’in Ludogorets’ten ayrılışının yankıları Bulgaristan’da devam ediyor.

Bordo-mavililerin Alman teknik adam için yaptığı hamlenin ardından Ludogorets cephesinden sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin açıklama geldi.

Bulgar ekibinin Sportif Direktörü Georgi Karamandzhukov, ülke basınına konuşarak Reis’in Trabzonspor’a gidişi, sözleşmesindeki durum ve iki kulüp arasındaki görüşmeler hakkında bilgiler verdi.

“ONU DURDURAMAZDIK”

Thomas Reis’in Trabzonspor’dan gelen teklif sonrası Türkiye’ye gitmek istediğini ifade eden Karamandzhukov, Ludogorets’in Alman teknik adamın kararına engel olmadığını aktardı.

Karamandzhukov, “Thomas Reis’i durdurmamız mümkün değildi. Bizimle olan sözleşmesinde 1 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi yok. Her şey müzakerelere bağlı. 1 milyon Euro’dan daha fazlasını da alabiliriz” ifadelerini kullandı.

SON ANTRENMANINI YÖNETİP TÜRKİYE’YE GELDİ

Karamandzhukov, Thomas Reis’in Trabzon’a hareket etmeden önce Ludogorets’teki görevini sürdürdüğünü ve takımın gündüz gerçekleştirilen antrenmanında yer aldığını da aktardı.

Alman teknik adamın daha sonra Türkiye’ye hareket ettiğini belirten Bulgar yönetici, Trabzonspor ile yapılacak görüşme konusunda kulüp tarafından izin verildiğini söyledi. “Thomas Reis dün gündüz antrenmanı yönetti, ardından Türkiye’ye uçtu. Kulüp olarak Trabzonspor ile görüşmesine izin verdik. Onun isteğine saygı göstereceğiz” dedi.

BULGARİSTAN’DA GÜNDEM OLDU

Thomas Reis’in Ludogorets’ten ayrılarak Trabzonspor’un başına geçmesi Bulgaristan basınında da geniş yer buldu.

Gong.bg, Alman çalıştırıcının Trabzon’a gelişinde havalimanında yüzlerce bordo-mavili taraftar tarafından karşılandığını okuyucularına aktardı.

Reis’in Ludogorets’ten ayrılışının ardından Bulgar ekibinde teknik direktörlük görevine ilişkin yeni sürecin başlaması beklenirken, Trabzonspor cephesinde ise Alman çalıştırıcıyla yeni dönem başladı.