Jose Mourinho’nun kadrosunda görmek istediği Leipzig’in Fildişili yıldızı Yan Diomande için yürütülen transfer görüşmeleri beklenmedik bir krize sahne oldu. İspanyol devi Real Madrid’in anlaşmaya vardığı oyuncunun imzası, menajerlik şirketleri arasındaki hukuki ihtilaf nedeniyle askıya alındı.

KRİZİ ARKASINDA TANIDIK İSİM ÇIKTI

İspanyol basınına göre, Diomande’nin eski temsilcisi olan Max Gradel’in menajerlik şirketi, oyuncunun yeni menajeriyle yapılan sözleşmenin ihlal edildiğini öne sürerek FIFA’ya başvurdu. Gradel, Türkiye’de birçok takımda forma giyerken Amedspor’daki performansıyla Türk futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

JAY-Z’NİN ŞİRKETİ İLE ÇEKİŞME

Diomande’nin mevcut temsilciliğini ünlü rapçi Jay-Z’ye ait menajerlik şirketi yürütüyor. Real Madrid transfer sürecini bu şirket üzerinden ilerletirken, eski temsilcinin FIFA’ya yaptığı başvuru süreci kilitledi.

FIFA’NIN ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEK VAR

Uluslararası futbolun yönetim organı FIFA, önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak. Masada üç ihtimal bulunuyor:

Geçici lisans verilmesi ve transferin tamamlanması

Hukuki inceleme nedeniyle sürecin ertelenmesi

Transfer kaydının tamamen engellenmesi

REAL MADRID SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İspanyol kulübünün, transfer görüşmeleri sırasında bu hukuki ihtilaftan haberdar olmadığı belirtiliyor. Ancak sürecin FIFA’ya taşınmasıyla birlikte Real Madrid yönetimi gelişmeleri yakından izlemeye başladı.

MAX GRADEL’İN TÜRKİYE GEÇMİŞİ

2024-2025 yaz transfer döneminde Sakaryaspor, Gaziantep FK’dan Max Gradel’i kadrosuna katmıştı. Ancak kulüpte yaşanan yönetim krizleri sonrası 38 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı alarak Amedspor’a imza atmıştı. Bugün ise Gradel, menajerlik şirketi üzerinden Avrupa futbolunun en büyük transferlerinden birinde kritik bir rol oynuyor.