Real Madrid'den Jose Mourinho açıklaması

Real Madrid Başkanı Florentino Perez basın toplantısı düzenledi. İstifa çağrılarını reddeden Perez, Mourinho'yla da henüz anlaşmadıklarını söyledi.

Bu sezon hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid’de başkan Florentino Perez basın toplantısı düzenledi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

İstifa çağrılarına yanıt veren Perez, "Size üzülerek söylüyorum ki istifa etmeyeceğim. Yeni seçimler çağrısında bulunuyorum. Neden? Çünkü 2000 yılından beri kulübün sahiplerinin üyeler olması için çalıştım…" dedi.

"O AŞAMADA DEĞİLİZ"

Jose Mourinho’yla anlaşacaklarına dair çıkan haberler için ise Perez, "Jose Mourinho'yu mu getiriyoruz? Şu anda sürecin o aşamasında değiliz. Real Madrid'i elimizden almak istiyorlar ama biz onun üyelere ait olmasını istiyoruz” sözlerini sarf etti.

"SAĞLIĞIM MÜKEMMEL"

Sağlık sorunları yaşadığına dair iddialar için ise Perez, "Bazıları benim var olmadığımı, hasta olduğumu söylüyor… Kimileri ölümcül kanser olduğumu söylüyor. Sağlığım mükemmel. Hâlâ yıllık cirosu 50 milyar olan kulübün başkanıyım. Sağlığım çok iyi ve eğer bana kanser olduğum söylenmiş olsaydı, özel bir kanser tedavi merkezine giderdim. Dünyanın dört bir yanına giderlerdi. Bu doğru değil, bu söylenti giderek daha da yayılıyor” ifadelerini kullandı.

