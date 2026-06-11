Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de seçimin sona ermesiyle birlikte yeni teknik direktör belli oldu. Yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Real Madrid'e geri dönen deneyimli teknik adam, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.

3 KUPA KALDIRDI

2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, 1 LaLiga, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.