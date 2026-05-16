Real Madrid milli yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'le 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol kulübü Real Madrid ile anlaştı.

1.5 AYLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

SON OLARAK GOLDEN STATE WARRİORS'TAYDI

Açıklamada, milli takımın da formasını giyen Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

Milli oyuncu, NBA kariyerinde Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı. Yurtseven, son olarak geçen nisan ayında Warriors forması giymişti.

