Real Madrid, Alvaro Arbeloa ile A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesi konusunda karşılıklı mutabakat sağlandığını duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan resmi açıklamada, kulübün altyapısına ilk adımını attığı günden bu yana kariyeri boyunca sadakat, bağlılık ve profesyonellik sergileyen Arbeloa'ya teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca Arbeloa'nın kişiliği ve duruşunun Real Madrid değerlerini temsil eden önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı.

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Real Madrid, ayrılık açıklamasını duygusal bir notla kapattı. Kulübün Arbeloa'ya yönelik mesajında şu ifadelere yer verildi:

Her zaman evi olmaya devam edecek olan Real Madrid, Alvaro Arbeloa'ya ve ailesine hayatlarının bu yeni döneminde başarılar ve bol şans dilemektedir.

İSTATİSTİK YETMEDİ

Arbeloa, 2025-26 sezonunda Real Madrid A takımının başında tüm kulvarlarda toplam 28 maça çıktı. Bu süreçte 18 galibiyet alan İspanyol teknik adam, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sezonu kapattı. Galibiyetin genel tablodaki ağırlığına karşın mağlubiyet sayısı ve kritik maçlardaki performans, yönetimin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı.

ARBELOA KİMDİR?

Oyunculuk kariyerinde Real Madrid formasıyla La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere pek çok önemli başarıya imza atan Arbeloa, futbolu bırakmasının ardından kulübün teknik yapısına dahil oldu. Altyapı kademelerinde edindiği deneyimin ardından A takım teknik direktörlüğüne yükselen Arbeloa için bu görev, antrenörlük kariyerinin en büyük sınavı oldu.