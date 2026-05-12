Real Madrid artık dayanamadı: Arda Güler kararı bildirildi

İspanya La Liga'da bu sezon ezeli rakibi Barcelona'nın arkasında kalan Real Madrid'de sular durulmuyor. Sezonu kupasız kapatan Eflatun Beyazlılar, Valverde ile Tchouameni'nin kavga etmesiyle iyice karıştı.

ARDA GÜLER'İ TAKIMDA TUTACAKLAR

Yaz transfer döneminde pek çok isimle yolları ayırması beklenen Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili kararını verdi. İspanyol kulübü, futbolcuyu takımda tutacak.

ARSENAL'E KESİN BİR DİLLE İLETTİLER

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig'de şampiyonluğa giden Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçse de bu çaba sonuçsuz kaldı. İngiliz kulübünün her transfer döneminde Arda Güler'i istemesinden bunalan Real Madrid yönetimi, oyuncuyu satmayacaklarını kesin bir dille iletti.

90 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMIŞLARDI

Haberde, Arsenal'in Arda Güler için 90 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedilse de transferin artık imkansız olduğu vurgulandı.

50 MAÇTA 6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sürede 6 gol ve 14 asist kaydetti.