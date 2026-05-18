Real Madrid Arda Güler'e kapıyı kapattı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Arda Güler için daha önce İngiltere'nin başta Arsenal olmak üzere bazı kulüplerinden teklifler iletildiği biliniyordu. Ancak bu teklifleri kulübü reddetmişti.

İspanyol basını yeni bir iddia daha ortaya attı.

80 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Fichajes'in haberine göre; Real Madrid'e Arda Güler için Suudi Arabistan'dan da bir transfer teklifi geldi.

Haberde teklifin 80 milyon euro olduğu belirtildri ve "Arda Güler'in uluslararası pazardaki değerinin arttığı görülüyor" denildi.

Ancak Real Madrid'in bu teklifi anında reddettiği ve Arda Güler için transfer kapısını kapattığı da haberde yer aldı.

Haberde, "Real Madrid Türk oyuncuyu hem şimdiki hem de gelecek için stratejik bir parça olarak görüyor. Sınırlı sürelerde forma giyen bir umut vaadinden, maçları çevirebilecek kaliteye ve zorlu sahnelerde sorumluluk alabilecek kişiliğe sahip, giderek daha önemli bir kaynağa dönüştü" ifadelerine yer verdildi.