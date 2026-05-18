Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınması üzerine Beyaz Futbol moderatörü Ertem Şener'den açıklama geldi.

"DEVLETİMİZ NE DERSE ODUR"

Sezonun son yayınında konuşan Ertem Şener, "Hukuk ne derse odur, devletimiz ne derse odur; o ayrı. Suçlu cezasını çeker ama umarım değildir. Rasim bizim kardeşimizdir, umarım suçlu değildir; bunun altını çizerek belirtiyorum. Her sezon bizim bir geleneğimiz vardır; programın sonunda herkesi toplarım, hepimiz birden teşekkür ederiz. Ama bugün, anlayışınıza sığınarak onu yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

"SAVCILARIMIZA YARDIMCI OLMAMIZ LAZIM"

Savcılara yardımcı olmak için yorum yapmak istemediğini vurgulayan Ertem Şener, "Masumiyet karinesi. Ben herkes içeridekine onu söylerim. Hukuktaki en önemli cümle budur. Masumiyet karinesi. Şu anda bir sorgu var. Sayın savcılarımıza da buradan yani yardımcı olmamız lazım bu konuda. Yorum yapamayız çünkü çok soru geliyor. Ne diyeceksiniz? Niye bir şey söylemiyorsunuz diye söyleyemeyiz yani" dedi.