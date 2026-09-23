Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a dev destek: Canlı yayında resmen açıklandı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı canlı yayına çıkarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

A Spor'a konuk olan Serdal Adalı, Banklar Birliği'ne olan borca dair konuştu. Adalı, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un desteğine dikkat çekti.

"RAHMİ KOÇ BORCUN 40 MİLYON EUROLUK KISMINI ÖDEDİ"

Rahmi Koç'tan 40 milyon euro destek aldıklarını belirten Serdal Adalı, "Rahmi Koç, Beşiktaş’ın Bankalar Birliği’ne olan 120 milyon Euro’luk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi" sözlerini sarf etti.

"DİĞER YARISINI YÖNETİM KARŞILADI"

Ödenen diğer 40 milyon euroyu ise yönetimin karşıladığını aktaran Serdal Adalı, "Bankalar Birliği’ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey’in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı" dedi.

"RAHMİ KOÇ HARİCİ DESTEK ÇIKAN OLMUYOR"

Camiadan yeterli mali desteği alamadıklarını vurgulayan Serdal Adalı, "Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor" ifadelerini kullandı.