Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Rahmi Koç ve Ali Koç'tan galibiyet sevinci: Bizzat kutladılar

Rahmi Koç ve Ali Koç'tan galibiyet sevinci: Bizzat kutladılar

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Ralli Ekibini ağırlayarak bizzat tebrik etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan galibiyet sevinci: Bizzat kutladılar
Son Güncelleme:

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Ralli Ekibi tarihi bir başarıya imza attı.

ALİ TÜRKKAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun 12’nci ayağı olan Şili Rallisi sonucunda İsveçli Calle Carlberg'i geçen Pilot Ali Türkkan ve ekibi şampiyonluğa ulaşarak büyük bir gurur yaşattı.

Rahmi Koç ve Ali Koç'tan galibiyet sevinci: Bizzat kutladılar - Resim : 1

RAHMİ KOÇ VE ALİ KOÇ BİZZAT TEBRİK ETTİ

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç şampiyon ekibi bizzat tebrik etti. Rahmi Koç ve Ali Koç, Ali Türkkan ve şampiyon ekibiyle bir araya geldi.

Holdingde yapılan kutlamada Rahmi Koç ve Ali Koç, Castrol Ford Ralli Ekibi’ne teşekkür ederek önümüzdeki dönemde katılacakları şampiyonalar için başarılar diledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ali Koç Rahmi Koç
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro