Rahmi Koç ve Ali Koç'tan galibiyet sevinci: Bizzat kutladılar

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Ralli Ekibi tarihi bir başarıya imza attı.

ALİ TÜRKKAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun 12’nci ayağı olan Şili Rallisi sonucunda İsveçli Calle Carlberg'i geçen Pilot Ali Türkkan ve ekibi şampiyonluğa ulaşarak büyük bir gurur yaşattı.

RAHMİ KOÇ VE ALİ KOÇ BİZZAT TEBRİK ETTİ

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç şampiyon ekibi bizzat tebrik etti. Rahmi Koç ve Ali Koç, Ali Türkkan ve şampiyon ekibiyle bir araya geldi.

Holdingde yapılan kutlamada Rahmi Koç ve Ali Koç, Castrol Ford Ralli Ekibi’ne teşekkür ederek önümüzdeki dönemde katılacakları şampiyonalar için başarılar diledi.