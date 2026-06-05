Rafael Leao yeşil ışık yaktı: Fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım

İtalya Serie A devi Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Portekizli yıldız, İngiltere seçeneğine yeşil ışık yaktı.

''YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM VAR''

Rafael Leao yaptığı açıklamada, "Sanırım yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. İtalya'da zaten iki kupa kazandım ve bir süre geçirdim." dedi.

''BÖYLE BİR FIRSAT ÇIKARSA ÇOK MUTLU OLACAĞIM''

Adı Premier Lig ekibi Manchester United ile anılan Leao, "Eğer böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım. Daha üst seviyedeki oyunculara yaklaşabileceğim, bu tür bir ligde oynamak oyuncuları da geliştirir." şeklinde konuştu.

31 MAÇTA 10 GOL ATTI

Geride bıraktığımız sezon Milan ile 31 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.