Rafael Leao Galatasaray için İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'a geldi.

RAFAEL LEAO İSTANBUL'DA

Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Portekizli futbolcuyu binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İYİ İŞLER BAŞARABİLİRİZ"

Yolculuk öncesi taraftarlara seslenen Rafael Leao, “Galatasaray için imzalamaktan çok mutluyum. Kariyerimin yeni ve önemli bir bölümü başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmaktan çok memnunum. Orada iyi işler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE MAÇINI İZLEMEYE GELECEK

Yıldız futbolcunun bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçını tribünden takip etmesi bekleniyor. Rams Park'taki mücadele saat 21.30'da başlayacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Rafael Leao'yu uzun zamandır transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, 45 milyon euro bonservis karşılığında Milan'la anlaştı. Rafael Leao ise yıllık 12 milyon euro kazanacak.