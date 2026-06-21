Beşiktaş ile yollarını ayıran eski sportif direktör Serkan Reçber, Sport Smart yayınında sarı-lacivertli kulüpteki görev dönemine ilişkin kamuoyuyla ilk kez bu denli ayrıntılı bilgi paylaştı. Reçber'in açıklamaları, özellikle Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki son dönemine dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarması bakımından büyük yankı uyandırdı.

YÜZDE 80'E ÇIKTI

Reçber, Beşiktaş'taki göreve başladığında kulübün yıllardır süregelen yapısal sorunlarla boğuştuğunu vurguladı. Devre arasında kadronun yüzde 30-40'ını yenilediklerini ve yaz transfer döneminde bu oranı yüzde 70-80'e çıkararak şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı hedeflediklerini anlatan Reçber, teknik direktör Sergen Yalçın ile aynı görüşü paylaştığını da sözlerine ekledi. Ancak bu planın hayata geçirilme fırsatı bulunamadı.

RAFA SILVA SKANDALI

Reçber'in en dikkat çekici açıklamaları Rafa Silva hakkında geldi. Portekizli oyuncunun sakatlık gerekçesiyle antrenmanlara katılmadığını ancak yapılan MR incelemelerinde ciddi bir sorun tespit edilemediğini aktaran Reçber, gözlemlediklerini çarpıcı ayrıntılarla aktardı. Takım yüksek şiddetli fitness çalışması yaparken Rafa Silva'nın minder üzerinde açma-germe hareketleri yaptığını belirten Reçber, oyuncunun performans verilerinin de gereken seviyelerin çok altında kaldığını vurguladı.

SERGEN YALÇIN KARARI

Atletik ekibin duruma müdahale etmek istediği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın buna izin vermediğini de açıklayan Reçber, Yalçın'ın "Bırakın, nasıl istiyorsa öyle yapsın" dediğini aktardı. Bu tutumun süreci daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğini vurgulayan Reçber, yaşananların sıradan bir iletişim sorununun çok ötesine geçtiğini ifade etti.

KAN VE İDRAR TESTLERİNİ REDDETTİ

Reçber'in aktardığı en çarpıcı ayrıntılardan biri sağlık protokolleriyle ilgiliydi. Kulüpteki tüm futbolculardan düzenli olarak kan ve idrar testi alındığını ancak Rafa Silva'nın bu prosedürlere uymayı reddettiğini aktaran Reçber, oyuncunun tutumunun rutin bir uyumsuzluğun çok ötesine geçtiğini ve çözüm üretmeyi imkansız kıldığını belirtti.

"İÇERİDEYKEN ANLATAMIYORSUNUZ"

Reçber, tüm bu süreçte kamuoyuna açıklama yapamamanın getirdiği zorluğu da dile getirdi. Profesyonellik gereği yaşananları o dönemde paylaşamadıklarını, bunun sonucunda ise eleştirinin ötesine geçen hakaret boyutunda tepkilerle karşılaştıklarını vurgulayan Reçber, "Burada hiçbirimizin günahı yoktu; ne Serdal Başkan'ın, ne Sergen Hoca'nın, ne de benim" diyerek kendisini ve yönetimi savundu. Sürecin yaklaşık 7 milyon euroluk bonservis geliriyle Rafa Silva'nın Benfica'ya transferiyle sonuçlandığını da hatırlattı.

"KENDİ AYRILMAK İSTEDİ"

Reçber'in değindiği bir diğer önemli konu geçen sezon Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz oldu. Genç oyuncunun Avrupa'da gelişimine devam etme isteğini bizzat kendisinin dile getirdiğini aktaran Reçber, bu talebin antrenör odasına girerek, başkanı arayarak ve çeşitli toplantılarda tekrarlandığını belirtti. Kulübün oyuncunun kalmasını istediğini açıkça belirtmesine karşın Tıknaz'ın ısrarlı tutumunun transferi kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.