2026 Dünya Kupası grup aşamasında Kolombiya ile 0-0 berabere kalan Portekiz, büyük hayal kırıklığı yarattı. Cristiano Ronaldo liderliğindeki kadronun beklentilerin çok altında kalan performansı yalnızca tribünleri değil, eski yıldızları da harekete geçirdi. Portekiz futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Ricardo Quaresma, maçı canlı izledikten sonra suskunluğunu bozdu va adeta çıldırdı.

"RİSK ALMAKTAN KORKUYORLAR"

Quaresma, Portekizli futbolcuların sahada kendilerini ifade etmekten kaçındığını ve alışılmış cesur kimliklerinden uzaklaştıklarını vurguladı. "Karakter, mutluluk, neşe ve yaratıcılıktan yoksunlar. Oyuncular risk almaktan korkuyorlar" diyen efsane isim, bu tablonun Portekiz futbolunun ruhuna aykırı olduğunu da ima etti.

"YORGUN VE MOTİVASYONSUZ GÖRÜNÜYORLAR"

Maçı tribünden takip ettiğini belirten Quaresma, gördüklerini çevresindekilerle de tartıştığını aktardı. Eski futbolcunun tespitleri son derece çarpıcıydı:

Neşe eksikliği, mutluluk eksikliği, yaratıcılık eksikliği, her zaman sahip olduğumuz o cesaret eksikliği, istek eksikliği var. Karakter eksikliği var. Yorgun ve motivasyonları düşük gibiydiler.

Quaresma'nın bu sözleri, Portekiz medyasında geniş yankı uyandırdı. Zira eleştiriler yalnızca bir maça değil, takımın genel ruh haline ve sahaya yansıyan kimliğine yönelik.

"YETENEK VAR AMA SAHAYA YANSITAMIYORLAR"

Quaresma, kadronun kalitesini sorgulamadığını ancak bu kaliteyi sahaya dökmekte ciddi bir sorun yaşandığını da gözler önüne serdi. "Dünya futbolunun en önemli turnuvasındalar. Oyuncular bolca kalite ve yeteneğe sahip, ancak neşe, mutluluk, yaratıcılık ve risk alma korkusundan yoksunlar" ifadelerini kullanan eski yıldız, potansiyel ile performans arasındaki derin uçuruma dikkat çekti.

SON 32'DE HIRVATİSTAN ENGELİ

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nın genişletilmiş formatında grup aşamasını geçmeyi başardı; ancak önünde zorlu bir engel duruyor. Son 32 turunda 2018 Dünya Kupası ikincisi ve 2022'de üçüncülük yaşayan deneyimli rakip Hırvatistan ile karşılaşacak olan Portekiz'i kritik bir sınav bekliyor.

Tüm gözler şimdi Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz'in bu eleştirilere nasıl cevap vereceğine çevrilmiş durumda.