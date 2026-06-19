Premier Lig'de Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz: Resmen açıklandı

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de maç takvimi netleşti.

SEZONU MANCHESTER UNITED MAÇIYLA AÇACAK

Premier Lig'e geri dönen Hull City, sezonu 22 Ağustos'ta sahasında oynayacağı Manchester United maçıyla açacak.

İşte Hull City'nin 2026-2027 Premier Lig fikstürü: