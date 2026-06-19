Premier Lig'de Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz: Resmen açıklandı
Premier Lig'de boy gösterecek olan Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City'nin fikstürü belli oldu. Hull City, ligdeki ilk maçında sahasında Manchester United ile karşılaşacak.
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İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu.
İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de maç takvimi netleşti.
SEZONU MANCHESTER UNITED MAÇIYLA AÇACAK
Premier Lig'e geri dönen Hull City, sezonu 22 Ağustos'ta sahasında oynayacağı Manchester United maçıyla açacak.
İşte Hull City'nin 2026-2027 Premier Lig fikstürü:
- 22 Ağustos: Hull City - Manchester United
- 29 Ağustos: Coventry City - Hull City
- 5 Eylül: Hull City - Aston Villa
- 12 Eylül: Chelsea - Hull City
- 19 Eylül: Newcastle United - Hull City
- 10 Ekim: Hull City - Everton
- 17 Ekim: Fulham - Hull City
- 24 Ekim: Hull City - Brentford
- 31 Ekim: Hull City - Ipswich Town
- 7 Kasım: Arsenal - Hull City
- 21 Kasım: Hull City - Brighton
- 28 Kasım: Crystal Palace - Hull City
- 2 Aralık: Hull City - Nottingham Forest
- 5 Aralık: Bournemouth - Hull City
- 12 Aralık: Hull City - Tottenham
- 19 Aralık: Manchester City - Hull City
- 26 Aralık: Hull City - Liverpool
- 30 Aralık: Hull City - Leeds United
- 2 Ocak: Sunderland - Hull City
- 6 Ocak: Nottingham Forest - Hull City
- 16 Ocak: Hull City - Arsenal
- 23 Ocak: Ipswich Town - Hull City
- 30 Ocak: Hull City - Crystal Palace
- 6 Şubat: Brighton - Hull City
- 10 Şubat: Hull City - Sunderland
- 20 Şubat: Liverpool - Hull City
- 27 Şubat: Hull City - Manchester City
- 3 Mart: Leeds United - Hull City
- 13 Mart: Aston Villa - Hull City
- 20 Mart: Hull City - Chelsea
- 10 Nisan: Manchester United - Hull City
- 17 Nisan: Hull City - Coventry City
- 24 Nisan: Tottenham - Hull City
- 1 Mayıs: Hull City - Bournemouth
- 8 Mayıs: Everton - Hull City
- 15 Mayıs: Hull City - Fulham
- 23 Mayıs: Brentford - Hull City
- 30 Mayıs: Hull City - Newcastle United
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi