Premier Lig devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Dev bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla beğeni topladı.

MANCHESTER UNITED FERDİ KADIOĞLU'NA TALİP OLDU

Brighton’da yılın futbolcusu seçilen milli futbolcuya talip çıktı. İngiliz basınından TalkSport'un haberine göre; Manchester United, Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor.

Manchester United Sportif Direktörü Dan Ashworth’un oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yazarken resmi adımların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

CİDDİ BİR BONSERVİS ÖDEMEYE HAZIRLAR

Kırmızı Şeytanlar’ın Ferdi Kadıoğlu transferi için ciddi bir bonservis bedeli ödemeye de hazır olduğu kaydedildi.

BU SEZON 41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brighton formasıyla 41 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 bin 125 dakika sahada kaldı. Kadıoğlu, 1 de gol kaydetti.