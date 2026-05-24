Premier Lig devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Dev bonservis bedeli
Brighton'da sezonun futbolcusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'na Manchester United talip oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın milli futbolcu için ciddi bir bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla beğeni topladı.
Brighton’da yılın futbolcusu seçilen milli futbolcuya talip çıktı. İngiliz basınından TalkSport'un haberine göre; Manchester United, Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor.
Manchester United Sportif Direktörü Dan Ashworth’un oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yazarken resmi adımların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
Kırmızı Şeytanlar’ın Ferdi Kadıoğlu transferi için ciddi bir bonservis bedeli ödemeye de hazır olduğu kaydedildi.
Bu sezon Brighton formasıyla 41 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 bin 125 dakika sahada kaldı. Kadıoğlu, 1 de gol kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi