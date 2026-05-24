Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Premier Lig devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Dev bonservis bedeli

Premier Lig devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Dev bonservis bedeli

Brighton'da sezonun futbolcusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'na Manchester United talip oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın milli futbolcu için ciddi bir bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Premier Lig devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Dev bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla beğeni topladı.

MANCHESTER UNITED FERDİ KADIOĞLU'NA TALİP OLDU

Brighton’da yılın futbolcusu seçilen milli futbolcuya talip çıktı. İngiliz basınından TalkSport'un haberine göre; Manchester United, Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istiyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Manchester United Sportif Direktörü Dan Ashworth’un oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yazarken resmi adımların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Premier Lig devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Dev bonservis bedeli - Resim : 2

CİDDİ BİR BONSERVİS ÖDEMEYE HAZIRLAR

Kırmızı Şeytanlar’ın Ferdi Kadıoğlu transferi için ciddi bir bonservis bedeli ödemeye de hazır olduğu kaydedildi.

BU SEZON 41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brighton formasıyla 41 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 bin 125 dakika sahada kaldı. Kadıoğlu, 1 de gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu Premier Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro