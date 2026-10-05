Portekiz’de yüzyılın krizi! Jesus meydan okudu Ronaldo kampı terk etti: Zamanı gelince anlatacağım!

Uluslararası futbolda eşi benzeri görülmemiş bir hoca-futbolcu krizi patlak verdi. Portekiz'in Norveç'i devirdiği mücadelede teknik direktör Jorge Jesus, hücum hattında Joao Felix ve Gonçalo Ramos ikilisini tercih ederek Cristiano Ronaldo'yu kulübeye çekti.

İkinci yarıda ısınmaya gitmesine rağmen 90 dakika boyunca oyuna alınmayan Ronaldo, adeta çılgına döndü. Bu durum, efsane oyuncunun 2008 yılından bu yana ilk kez bir millî maçta süre alamaması olarak tarihe geçti.

MAÇ BİTTİ KRİZ TIRMANDI: ANTRENMANDA ŞOK MUAMELE!

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarıyla sevinmeyen ve doğrudan soyunma odasının yolunu tutan Cristiano Ronaldo'ya, ertesi gün Jorge Jesus'tan bir darbe daha geldi. Deneyimli teknik adam, dünyaca ünlü yıldızı as takımdan ayırarak sonraki antrenmanlara yedek oyuncularla birlikte çıkarttı.

JORGE JESUS’TAN REST: HİÇBİR OYUNCU KARARIMI DEĞİŞTİREMEZ!

Yaşananların ardından düzenlenen basın toplantısında adeta meydan okuyan Jorge Jesus, kararın tamamen teknik olduğunu savundu. Ronaldo ile maç öncesinde konuştuğunu belirten Jesus, şu sert ifadeleri kullandı:

"Cristiano'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söyledim. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla!"

RONALDO KAMPI TERK ETTİ: GERÇEKLERİ PORTEKİZ HALKINA ANLATACAĞIM!

Jorge Jesus'un bu sert ve geri adım atmayan basın toplantısının ardından kriz geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile acil bir toplantı gerçekleştirdikten hemen sonra eşyalarını toplayarak millî takım kampından ayrıldı.

Sosyal medya hesaplarından zehir zemberek bir açıklama yayınlayan Ronaldo, şu ifadelerle Jesus'a ve federasyona adeta gözdağı verdi:

"Milli Takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda millî takım kampından ayrıldım. Zamanı geldiğinde, her zaman kendimi adadığım milli takımdan ayrılmama neden olan gerçekleri tüm Portekiz halkına anlatacağım."