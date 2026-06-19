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Halk TV Spor Portakal kendine geldi: Ukrayna'yı Tayland'da dağıttı

Portakal kendine geldi: Ukrayna'yı Tayland'da dağıttı

FIVB Milletler Ligi 2. hafta maçında Hollanda, Tayland'da oynanan maçta Ukrayna'yı 3-0 yendi ve 3-1'lik Kanada yenilgisi sonrası kendine geldi.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Portakal kendine geldi: Ukrayna'yı Tayland'da dağıttı

Ukrayna ve Hollanda, 2026 FIVB Milletler Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Tayland'da Huamark Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-0'lık Hollanda galibiyeti ile tamamlandı.
Ahmetcan Erşimşek yönetimindeki Hollanda, 3-1'lik Kanada yenilgisi sonrası kendine gelerek zafere uzandı.

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İŞTE SET SAYILARI

Hollanda mücadeleyi 25-22, 25-17 ve 25-20'lik sayılarla kazanmayı başardı.
Maçın en skorer oyuncusu Indy Baijens oldu. Jolien Knollema 13, Elles Dambrink 11 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.
Ukrayna'da ise Yuliia Dymar 10 sayılık katkı sağladı.

3. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu galibiyet ile birlikte Hollanda, Milletler Ligi'nde 3. galibiyetini elde etti.
Filenin Sultanları'nı 3-0 yenen Hollanda, Dominik Cumhuriyeti'ni de mağlup etmişti.
Portakallar, Brezilya'ya 3-1, İtalya'ya 3-0 ve Kanada'ya da 3-1 kaybetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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